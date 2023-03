"Se parli italiano ti ammazzo". E lo straniero massacra di botte la moglie (Di venerdì 10 marzo 2023) Un cinquantenne straniero residente a Rimini rischia otto anni di reclusione per maltrattamenti: secondo l'accusa, avrebbe più volte malmenato e minacciato di morte la moglie, impedendole di uscire ed aggredendola anche quando si esprimeva in italiano Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 marzo 2023) Un cinquantenneresidente a Rimini rischia otto anni di reclusione per maltrattamenti: secondo l'accusa, avrebbe più volte malmenato e minacciato di morte la, impedendole di uscire ed aggredendola anche quando si esprimeva in

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sunflowerxlou_ : RT @de_cas96: #Chiesa È terribile che Sky faccia filtrare ottimismo mentre la Gazzetta parli di pessimismo. È lo specchio di come il giorn… - de_cas96 : #Chiesa È terribile che Sky faccia filtrare ottimismo mentre la Gazzetta parli di pessimismo. È lo specchio di com… - MaurizioFuochi : @SimonaMalpezzi Ci parli di questo voi tutti zitti. Lo stato italiano non è responsabile di quello che è successo,… - Lucawooly : @GiorgiaMeloni Tu parli (un italiano approssimativo) come sempre I francesi fanno: - MaurizioFuochi : @orfini 1 fate schifo 2 vergognatevi 3 raccontate balle 4 parla chi è salito su una nave ed ha permesso di sperona… -