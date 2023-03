Se le femministe vogliono ottenere diritti a furia di bestemmie

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 marzo 2023) «Siamo la luna che muove le maree, cambieremo il mondo con le nostre idee». Chi ha pronunciato uno slogan così potente? Donne dei collettivi studenteschi e transche ieri sono scese in piazza a Milano in occasione della Giornata della Donna. Basta guardare i video che circolano in rete per capire come hanno voluto celebrare l'8 Marzo queste donne che intendono rivoluzionare il mondo. Mi imbatto subito in un'attivista che ci dice che la lotta femminile non è mai finita e c'è ancora molto da fare. Tanta retorica e scarsa originalità verrebbe da dire, ma ero certa che andando avanti avrei potuto trovare di meglio. E così è stato. «Non ci sentiamo per niente rappresentate da questo governo, malgrado la premier sia donna. Non crediamo basti essere donna per cambiare le cose». Credo non servisse una giornata celebrativa per dirci che non basta nascere femmine per ...