Se Conte vuole andarsene e il Tottenham non lo vuole tenere, perché non lasciarsi ora? (The Athletic) (Di venerdì 10 marzo 2023) La storia di Antonio Conte con il Tottenham potrebbe chiudersi anticipatamente come quella dei suoi predecessori Espirito Santo e Mourinho, scrive The Athletic. La testata inglese si domanda come mai questo non sia ancora avvenuto. La società londinese ha salutato anticipatamente in una settimana l’Fa Cup e la Champions League e questo ha portato più di una riflessione per come sono maturate. Il tecnico salentino ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e una risoluzione anticipata non è da escludere. The Athletic si domanda: “Il presidente Daniel Levy ha eliminato il suo precedente allenatore lunedì mattina dopo una partita del fine settimana. E anche quello prima. Forse sta aspettando lunedì dopo la partita di questo fine settimana contro il Nottingham Forest per mantenere la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 marzo 2023) La storia di Antoniocon ilpotrebbe chiudersi anticipatamente come quella dei suoi predecessori Espirito Santo e Mourinho, scrive The. La testata inglese si domanda come mai questo non sia ancavvenuto. La società londinese ha salutato anticipatamente in una settimana l’Fa Cup e la Champions League e questo ha portato più di una riflessione per come sono maturate. Il tecnico salentino ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e una risoluzione anticipata non è da escludere. Thesi domanda: “Il presidente Daniel Levy ha eliminato il suo precedente allenatore lunedì mattina dopo una partita del fine settimana. E anche quello prima. Forse sta aspettando lunedì dopo la partita di questo fine settimana contro il Nottingham Forest per manla ...

