Scuola, la rabbia dei lavoratori campani degli “organici Covid”: “Sedotti e abbandonati dai politici” (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiGettati nella trincea della Scuola in pandemia, illusi e poi abbandonati dopo 2 anni. Sono migliaia in campania, e molto arrabbiati, i lavoratori della Scuola reduci dagli “organici Covid”. Si tratta di personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) e docenti, arruolati col decreto rilancio 2020, per fronteggiare l’emergenza negli istituti scolastici. Oggi, cessato l’allarme Covid, sono stati rispediti a casa. La vertenza coinvolge circa 55.000 lavoratori in Italia, con Napoli e campania tra i fronti incandescenti. In questi giorni, le proteste infiammano le piazze. Ce l’hanno con gli impegni elettorali, in primis quelli di Lega e Fratelli d’Italia. “Siamo stati ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiGettati nella trincea dellain pandemia, illusi e poidopo 2 anni. Sono migliaia ina, e molto arti, idellareduci dagli “”. Si tratta di personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) e docenti, arruolati col decreto rilancio 2020, per fronteggiare l’emergenza negli istituti scolastici. Oggi, cessato l’allarme, sono stati rispediti a casa. La vertenza coinvolge circa 55.000in Italia, con Napoli ea tra i fronti incandescenti. In questi giorni, le proteste infiammano le piazze. Ce l’hanno con gli impegni elettorali, in primis quelli di Lega e Fratelli d’Italia. “Siamo stati ...

