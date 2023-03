Scream VI, tra nostalgia e contemporaneità (Di venerdì 10 marzo 2023) Forse c’è davvero un’altra vita dopo la morte. O, almeno, potrebbe esserci nella finzione cinematografica: a suggerire questa riflessione è Scream 6, che approda nelle sale il 9 marzo 2023, poco più di un anno dopo il capitolo precedente. Quest’ultimo, noto semplicemente come Scream, è stato il primo film della saga senza “papà” Wes Craven (morto nel 2015) e, nel contempo, anche il primo sequel a dare nuova linfa a un franchise che, ancora con il suo stesso creatore, cominciava a dare segni di stanchezza. Scream 5 (chiamiamolo così per comodità) era riuscito in un’impresa praticamente impossibile – cioè essere un vero e proprio requel (cioè, reboot e sequel nello stesso tempo) – grazie a un comparto artistico davanti (il cast) e dietro (i registi e gli sceneggiatori) la cinepresa decisamente efficace. Con un precedente così forte, le ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 10 marzo 2023) Forse c’è davvero un’altra vita dopo la morte. O, almeno, potrebbe esserci nella finzione cinematografica: a suggerire questa riflessione è6, che approda nelle sale il 9 marzo 2023, poco più di un anno dopo il capitolo precedente. Quest’ultimo, noto semplicemente come, è stato il primo film della saga senza “papà” Wes Craven (morto nel 2015) e, nel contempo, anche il primo sequel a dare nuova linfa a un franchise che, ancora con il suo stesso creatore, cominciava a dare segni di stanchezza.5 (chiamiamolo così per comodità) era riuscito in un’impresa praticamente impossibile – cioè essere un vero e proprio requel (cioè, reboot e sequel nello stesso tempo) – grazie a un comparto artistico davanti (il cast) e dietro (i registi e gli sceneggiatori) la cinepresa decisamente efficace. Con un precedente così forte, le ...

