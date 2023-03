(Di venerdì 10 marzo 2023) . Puntata piccante oggi nel salotto televisivo di Maria De Filippi, conche continuano a frequentarsi nonostantesi sia lamentata per alcune richieste bizzarre fatte dal cavaliere. La frase “Vorrei leccare le tue gambe” pronunciata dain spa, ha irrigidito: ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gabrielsniceass : Questo scontro Gianni e Tina si stanno scannando dicendo le stesse cose pipì sotto -

Turbata da questoe consapevole dell'avvertimento di Signorini , la fidanzata di Tavassi ha ... GF Vip 7,Cipollari e il commento su Nikita Pelizon Nel corso dell'ultima fase della puntata ...Durante la sfilata arriva un nuovo momento ditra Aurora Tropea eCipollari : quando la dama dà un punteggio alto a uno dei cavalieri che si esibisce e che afferma di amare il programma, ...Si accende un nuovo, tra Aurora Tropea eCipollari . Il motivo della discussione è abbastanza futile, ma escono fuori parole pesantissime. L'opinionista si lascia andare a un commento ...

Scontro Tina - Gemma a Uomini e Donne su Silvio Tag24

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, durante la sfilata dei cavalieri tra Tina Cipollari e Aurora Tropea scoppia un vero putiferio. Vediamo cosa è successo.Gianni Sperti attacca di nuovo Roberta Di Padua. L’opinionista di Uomini e donne non sopporta vedere la dama del Trono Over del programma di Maria ...