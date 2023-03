Scontro sui decreti Salvini, bagarre in commissioni: le opposizioni lasciano l'Aula (Di venerdì 10 marzo 2023) Giorgia Meloni prova a disinnescare la polemica sulle proposte di legge per rispristinare i «decreti Salvini», presentate ieri dalla Lega in Commissione Affari costituzionali alla Camera, rispondendo ai cronisti durante la conferenza stampa a Cutro dopo il Consiglio dei ministri. «Molte misure sono ricomprese all'interno di questo provvedimento» ha detto la premier. Il deputato leghista Igor Iezzi, relatore e primo firmatario della proposta, sentito da «Il Tempo», ha dichiarato «nella bozza del decreto Cutro che girava fino a ieri non ho visto le proposte che abbiamo fatto, ma nel caso fossero state incluse ne sarei molto felice vorrebbe dire che il lavoro che abbiamo fatto in Commissione è servito». Ieri infatti è stata incardinata, nella I° Commissione della Camera, la proposta di legge di Iezzi. Una seduta «più turbolenta del solito» ha spiegato il ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 marzo 2023) Giorgia Meloni prova a disinnescare la polemica sulle proposte di legge per rispristinare i «», presentate ieri dalla Lega in Commissione Affari costituzionali alla Camera, rispondendo ai cronisti durante la conferenza stampa a Cutro dopo il Consiglio dei ministri. «Molte misure sono ricomprese all'interno di questo provvedimento» ha detto la premier. Il deputato leghista Igor Iezzi, relatore e primo firmatario della proposta, sentito da «Il Tempo», ha dichiarato «nella bozza del decreto Cutro che girava fino a ieri non ho visto le proposte che abbiamo fatto, ma nel caso fossero state incluse ne sarei molto felice vorrebbe dire che il lavoro che abbiamo fatto in Commissione è servito». Ieri infatti è stata incardinata, nella I° Commissione della Camera, la proposta di legge di Iezzi. Una seduta «più turbolenta del solito» ha spiegato il ...

