Vai agli ultimi Twett sull'argomento... A_R_Esse : - SIENANEWS : La misura di prevenzione è stata disposta dal questore della provincia di Siena - GazzettadiSiena : Dopo gli scontri nel derby di Prima Categoria, la Questura ha emesso il Daspo per otto tifosi chiusini e tre sartea… -

Il provvedimento nei confronti di otto tifosi chiusini e tre sarteanesi identificati dai Carabinieri... tra i 20 e i 40 anni, e 3 sarteanesi, di 24, 49 e 58 anni, coinvolti neglidi fine partita ...di calcio valevole per il campionato dilettantistico di Prima categoria "Olimpic" Nuova ...sedati dai carabinieri. Il questore Milone: 'Tolleranza. zero, chiederò che i prossimi. incontri siano a porte ...

Scontri in Sarteano-Chiusi, Daspo per undici tifosi LA NAZIONE

Siena, 10 marzo 2023 – Come atteso, sono arrivati gli undici Daspo nei confronti di otto tifosi del Chiusi e tre del Sarteano per la rissa scoppiata dopo la partita di Prima Categoria del 12 febbraio ...Non potranno assistere a partite di calcio, sia incontri ufficiali che amichevoli di tutti i campionati e tornei, per un anno su tutto il territorio ...