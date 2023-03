Sciamo tra i fiori | che futuro hanno le Alpi?

(Di venerdì 10 marzo 2023) Le montagne italiane sono sempre più calde. Come superare la "monocultura" dello sci? Con Davide "Zeo" Branca di The Outdoor Manifesto

E quest'anno abbiamo nuove prove, se ne servissero:le margherite, le nostre montagne non sono più bianche. Per affrontare tutto questo bisogna dotarsi di coraggio e saggezza. Nonostante ...... la cittàBologna e Forlì che segna il punto di congiunzione, e di distinzione al tempo stesso,Emilia e Romagna. "Mauna regione sciola", mi dicevano tutti. Arrivò l'estate del 1993 e ...A novembre è arrivato anche il terremoto con unosismico tuttora in corso. Purtroppo non ...gli articoli più letti del 2022 anche il focolaio di Covid e influenza scoppiato dopo una festa di ...