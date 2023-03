Sci alpino, startlist slalom Are 2023: programma, orari, tv, streaming, pettorali delle italiane (Di venerdì 10 marzo 2023) Sabato 11 marzo andrà in scena lo slalom femminile di Are, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Le nevi svedesi ospiteranno l’ultima prova tra i pali stretti prima delle Finali di Soldeu. Mikaela Shiffrin partirà con tutti i favori del pronostico: la fuoriclasse statunitense, che ha agguantato lo storico record di vittorie di Ingemar Stenmark nel massimo circuito internazionale, punterà a superare la grande icona di questo sport. L’americana se la dovrà vedere con la slovacca Petra Vlhova, ma attenzione anche alla svizzera Wendy Holdener, alla tedesca Lena Duerr, alla padrona di casa Anna Swenn Larsson e alla slovana Ana Bucik. L’Italia si metterà nelle mani di Marta Rossetti, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Vera Tschurtschenthaler, Anita Gulli, Lucrezia Lorenzi: scatteranno tutte con un ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Sabato 11 marzo andrà in scena lofemminile di Are, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-di sci. Le nevi svedesi ospiteranno l’ultima prova tra i pali stretti primaFinali di Soldeu. Mikaela Shiffrin partirà con tutti i favori del pronostico: la fuoriclasse statunitense, che ha agguantato lo storico record di vittorie di Ingemar Stenmark nel massimo circuito internazionale, punterà a superare la grande icona di questo sport. L’americana se la dovrà vedere con la slovacca Petra Vlhova, ma attenzione anche alla svizzera Wendy Holdener, alla tedesca Lena Duerr, alla padrona di casa Anna Swenn Larsson e alla slovana Ana Bucik. L’Italia si metterà nelle mani di Marta Rossetti, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Vera Tschurtschenthaler, Anita Gulli, Lucrezia Lorenzi: scatteranno tutte con un ...

