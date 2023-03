Sci alpino | startlist gigante Kranjska Gora 2023 | programma | orari | tv | streaming | pettorali degli italiani

(Di venerdì 10 marzo 2023) Sabato 11 marzo andrà in scena ilmaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-di sci. Le nevi slovene ospiteranno la penultima prova tra le porte larghe prima delle Finali di Soldeu e si preannuncia grande spettacolo, gli atleti sono pronti a fronteggiarsi a viso aperto per la conquista della vittoria e per le posizioni nobili della classifica generale. Il grande favorito della vigilia è lo svizzero Marco Odermatt, chiamato al confronto diretto con il norvegese Henrik Kristoffersen e con il connazionale Loic Meillard, senza dimenticarsi dello sloveno Zan Kranjec, dell’austriaco Marco Schwarz, del francese Alexis Pinturault e del norvegese Lucas Braathen. L’Italia si gioca le carte di Filippo Della Vite e Luca De Aliprandini, desiderosi di agguantare un ...

In grandissima condizione tecnica, fisica e mentale, Federica Brignone si arrende soltanto a una stella Mikaela Shiffrin nell'ultimi Gigante della stagione di Coppa del Mondo di, prima delle finali di Soldeu (Spagna) della prossima settimana. Per Federica Brignone è il 55° podio in carriera, alle spalle dei soli Alberto Tomba e Gustav Thoeni, mentre Mikaela ...La start list dello slalom speciale femminile della tappa di coppa del mondo di Are 2023: ecco le italiane in gara e i pettorali di partenza. Nessuna azzurra tra le prime trenta a partire, bib 31 per ...... in grado di garantire competizioni di caratura nazionale ed internazionale ', dichiara Daniele Collomb, presidente di Funivie Piccolo San Bernardo e delloClub Rutor di La Thuile . Gli fa eco il ...

RIETI - In Trentino Alto Adige, sulle piste di Folgaria l’ 8 ed il 9 marzo si sono svolti i Campionati Nazionali Studenteschi di Sci Alpino. La scuola secondaria di primo grado Angelo Maria Ricci di ...Lo svizzero Tanguy Nef si è imposto nello slalom di Levi, ottenendo la prima vittoria della carriera in Coppa Europa. Nella seconda manche l’elvetico ha recuperato una posizione rispetto alla prima, s ...