Sci alpino | startlist gigante Kranjska Gora 2023 | programma | orari | tv | streaming | italiani in gara

(Di venerdì 10 marzo 2023) Sabato 11 marzo andrà in scena ilmaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-di sci. Le nevi slovene ospiteranno la penultima prova tra le porte larghe prima delle Finali di Soldeu e si preannuncia grande spettacolo, gli atleti sono pronti a fronteggiarsi a viso aperto per la conquista della vittoria e per le posizioni nobili della classifica generale. LA DIRETTA LIVE DELMASCHILE DIALLE 9.30 E ALLE 12.30 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 10.30 E ALLE 13.30 Il grande favorito della vigilia è lo svizzero Marco Odermatt, chiamato al confronto diretto con il norvegese Henrik Kristoffersen e con il connazionale Loic Meillard, senza dimenticarsi dello sloveno Zan Kranjec, ...

Federica Brignone è alfiere di punta della Nazionale diche, nella sua versione femminile, ha firmato un'annata di grande spessore: sono 24 i podi in rosa (8 vittorie, 10 secondi posti e 6 gradini del podio più bassi) grazie al podio numero 55 ...La start list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara dello slalom gigante di Kranjska Gora 2023 , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Sessantacinque atleti al via, con l'elvetico Meillard che parte con il primo pettorale. Ben otto gli azzurri al via. Di seguito la start list completa. 1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI ...In grandissima condizione tecnica, fisica e mentale, Federica Brignone si arrende soltanto a una stella Mikaela Shiffrin nell'ultimi Gigante della stagione di Coppa del Mondo di, prima delle finali di Soldeu (Spagna) della prossima settimana. Per Federica Brignone è il 55° podio in carriera, alle spalle dei soli Alberto Tomba e Gustav Thoeni, mentre Mikaela ...

LIVE Sci alpino, Gigante Are 2023 in DIRETTA: Federica Brignone è ancora seconda! Record di vittorie e Coppa di specialità per Shiffrin OA Sport

Dopo le gare del Passo Rolle e del Monte Pora la Coppa Italia di sci alpino paralimpico fa tappa in Friuli Venezia Giulia. Domani, sabato 11 marzo, sulle nevi di Piancavallo (Pordenone) a partire dall ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE La classifica della Coppa del Mondo Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Åre (Svezia) v ...