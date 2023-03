Sci alpino | Federica Brignone | “Gli obiettivi da raggiungere sono ancora tanti”

(Di venerdì 10 marzo 2023)coglie il podio numero 55 in carriera in Coppa del Mondo di sci(21 vittorie, 20 secondi e 14 terzi posti) ad Are, in Svezia, grazie al secondo posto nel gigante femminile: i podi dell’Italia femminile nel 2022-2023ora 24 (8 vittorie, 10 secondi e 6 terzi posti). L’azzurra ha parlato al sito federale. L’analisi della valdostana del Centro Sportivo Carabinieri: “Ho disputato una seconda manche veramente all’attacco. Sapevo di avere tanto distacco dalla testa, tuttaviapartita a tutta, commettendo qualche errorino ma andando forte, ed alla fine il risultato è arrivato.contenta di come sto sciando ed allo stesso tempo dispiaciuta per la prima manche, pensavo fosse venuta fuori meglio però non avevo la giusta luce“. Sul record di Mikaela Shiffrin: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Signore e signori, benvenuti nel regno di Sua Maestà ?????????????? ???????????????? ???? L'americana eguaglia Stenmark e diventa… - manamoli95 : RT @Coninews: 55 volte Fede!?? Nel giorno del 24° podio stagionale in Coppa del Mondo per lo sci alpino femminile italiano, Brignone è seco… - illica67 : RT @Eurosport_IT: Signore e signori, benvenuti nel regno di Sua Maestà ?????????????? ???????????????? ???? L'americana eguaglia Stenmark e diventa la più… - Disabili_com : Sci alpino, snowboard e danza sportiva: Bardonecchia ospita i Giochi Nazionali Invernali Special Olympics:… - EdmondoMontali : RT @Eurosport_IT: Signore e signori, benvenuti nel regno di Sua Maestà ?????????????? ???????????????? ???? L'americana eguaglia Stenmark e diventa la più… -

Sabato 11, domenica 12 e luned 13 marzo 2023 Prato Nevoso ed Artesina (CN) ospitano la selezione della Regione Piemonte del 41 Pinocchio Sugli, la rassegna giovanile ditra le 5 pi importanti al mondo organizzata dalloClub Pinocchio di Pescia . L'edizione 2023 ha preso il via a inizio gennaio e proseguir fino ad aprile, con oltre 20 selezioni zonali ...... si è cominciato a parlare un po' seriamente del futuro dell' industria delloe in particolare ...sugli esempi di comportamenti virtuosi che si stanno manifestando in alcune valli dell'arco...'Ho attaccato molto, ho rischiato molto, non ho sciato benissimo in tutti i settori, ho perso un po' nel finale ma volevo prendere Mikaela. Ho fatto del mio meglio, sono sempre lì, ancora sul podio, ...

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La statunitense in 1.54.64 ha vinto lo slalom gigante di Coppa del mondo di Are ottenendo così la sua 86/a vittoria in Coppa ed eguagliando lo storico record assoluto dello svedese Ingemar Stenmark ...