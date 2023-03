Sci alpino, Coppa Europa 2023: Tanguy Nef vince lo slalom di Levi, sesto Tommaso Saccardi (Di venerdì 10 marzo 2023) Lo svizzero Tanguy Nef si è imposto nello slalom di Levi, ottenendo la prima vittoria della carriera in Coppa Europa. Nella seconda manche l’elvetico ha recuperato una posizione rispetto alla prima, sfruttando anche l’errore del connazionale Sandro Simonet, leader a metà gara, ma solamente ventinovesimo al traguardo. Secondo posto per lo spagnolo Joaquim Salarich, che ha accusato un ritardo di 13 centesimi dal vincitore. Sul podio ci sale anche il francese Steven Amiez (+0.59), che ha preceduto un altro spagnolo, Juan Del Campo (+0.79). Quinto posto per lo svizzero Matthias Iten (+0.88). Splendida rimonta per Tommaso Saccardi, che recupera ventidue posizioni rispetto alla prima manche e termina sesto al traguardo a 95 centesimi dalla vetta. Settimo il ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Lo svizzeroNef si è imposto nellodi, ottenendo la prima vittoria della carriera in. Nella seconda manche l’elvetico ha recuperato una posizione rispetto alla prima, sfruttando anche l’errore del connazionale Sandro Simonet, leader a metà gara, ma solamente ventinovesimo al traguardo. Secondo posto per lo spagnolo Joaquim Salarich, che ha accusato un ritardo di 13 centesimi dal vincitore. Sul podio ci sale anche il francese Steven Amiez (+0.59), che ha preceduto un altro spagnolo, Juan Del Campo (+0.79). Quinto posto per lo svizzero Matthias Iten (+0.88). Splendida rimonta per, che recupera ventidue posizioni rispetto alla prima manche e terminaal traguardo a 95 centesimi dalla vetta. Settimo il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Signore e signori, benvenuti nel regno di Sua Maestà ?????????????? ???????????????? ???? L'americana eguaglia Stenmark e diventa… - infoitsport : Coppa del Mondo di Sci Alpino, Brignone è seconda nel gigante ad Are - BarelliLuca : RT @Eurosport_IT: Signore e signori, benvenuti nel regno di Sua Maestà ?????????????? ???????????????? ???? L'americana eguaglia Stenmark e diventa la più… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Are 2023 in DIRETTA: Federica Brignone seconda! Mikaela Shiffrin eguaglia il record di vit… - infoitsport : Sci alpino, 10 marzo 2023: Mikaela Shiffrin eguaglia il record di Ingemar Stenmark ad Are! Seconda Federica Brignon… -