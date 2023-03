Sci alpino | 10 marzo 2023 | Mikaela Shiffrin eguaglia il record di Ingemar Stenmark ad Are! Seconda Federica Brignone!

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il 20 dicembre 2012vinceva la sua prima gara della carriera ad Are. Oggi, 10, sempre ad Are, la campionessa americanauna leggenda come. Le vittorie ora sono 86 proprio come lo svedese, con la nativa di Vail che ha raggiunto ilnell’odierno gigante sulle nevi svedese. Un successo maturato già al termine della prima manche, mentre nellasi è quasi limitata ad amministrare l’enorme vantaggio sulla concorrenza. Fa festa anche l’Italia con il bellissimo secondo posto diBrignone, staccata di 64 centesimi dae brava a recuperare due posizioni rispetto a metà gara. Una...

Dopo 34 anni il record di Ingemar Stenmark è eguagliato: Mikaela Shiffrin trionfa nel gigante di Are (Svezia), è il successo numero 86 in Coppa del Mondo. Proprio come quelli della leggenda svedese. ...Mikaela Shiffrin raggiunge il più grande sciatore di tutti i tempi, Ingemar Stenmark sul tetto del mondo dello: 86 vittorie in Coppa del Mondo dopo aver chiuso prima il gigante di Are, nella Svezia di Stenmark e dieci anni dopo la sua prima vittoria in Cdm proprio ad ...Prima Mikaela Shiffrin sulla neve di Are in Svezia, e seconda una splendida Federica Brignone, scesa quartultima nella seconda manche e favorita dall'uscita di pista dell'austriaca Gritsch e da una ...

Ingemar Stenmark sul tetto del mondo dello sci alpino: 86 vittorie in Coppa del Mondo dopo aver chiuso prima il gigante di Are, nella Svezia di Stenmark e dieci anni dopo la sua prima vittoria in Cdm ...Marta Bassino chiude all'undicesimo posto il gigante di Are, ultima gara tra le porte larghe della Coppa del mondo 22/23 prima delle finali di Soldeu, in programma la prossima settimana. Dodicesima a ...