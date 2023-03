Schlein: «Un ruolo di primo piano per Bonaccini» (Di venerdì 10 marzo 2023) Non si sono ancora incontrati fisicamente, Elly Schlein e Stefano Bonaccini, ma in serata tra i due c’è stata la telefonata tanto attesa. Una conversazione che viene descritta come «positiva». first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 10 marzo 2023) Non si sono ancora incontrati fisicamente, Ellye Stefano, ma in serata tra i due c’è stata la telefonata tanto attesa. Una conversazione che viene descritta come «positiva». first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #ottoemezzo 'Voglio ridare identità chiara al PD. Ci sarà un ruolo per Bonaccini', il futuro del Partito Democratic… - RaiNews : 'Attendiamo fiduciosi le risultanze delle indagini ma dal punto di vista delle responsabilità politiche già soltant… - bartolopietro1 : 'Parole disumane, inaccettabili non all'altezza del suo ruolo.' Così Elly Schlein @ellyesse a Piantedosi a proposit… - VincenzoIanno16 : RT @La7tv: #ottoemezzo 'Voglio ridare identità chiara al PD. Ci sarà un ruolo per Bonaccini', il futuro del Partito Democratico nelle parol… - mbellio1964 : RT @La7tv: #ottoemezzo 'Voglio ridare identità chiara al PD. Ci sarà un ruolo per Bonaccini', il futuro del Partito Democratico nelle parol… -