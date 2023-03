(Di venerdì 10 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Purtroppo, soprattutto nell'ultimo periodo, registriamo un crescente numero di episodi di aggressione verso operatori sanitari, soprattutto nei. Questo è un, chi arriva aldeve capire che i medici e gli infermieri sono là per aiutare, stiamo avviando una campagna di sensibilizzazione verso questa, abbiamo aumentato il numero dei presidi di polizia all'interno degli ospedali”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio, ospite di “Unomattina”. Secondo il ministro “bisogna rieducare per far capire che si trova neiè lì per prendersi cura di chi arriva, da parte nostra c'è un impegno per rendere le professioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro Schillaci “Crescono aggressioni nei pronto soccorso, problema culturale” - - Italpress : Schillaci “Crescono aggressioni nei pronto soccorso, problema culturale” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Purtroppo, soprattutto nell’ultimo periodo, registriamo un crescente numero di episodi di aggre… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Schillaci “Crescono aggressioni nei pronto soccorso, problema culturale” -… -

... nei giorni scorsi ha sentito ministri come Roberto Calderoli (Affari regionali) e Orazio... Visto che servono quattro donne e vanno rappresentate tutte le provincele chance di Elena ...Mentre in Italiale resistenze verso la nascente Commissione d'inchiesta sulla gestione pandemica, Vladimir ... confermato per giunta dal ministroalla guida dell'ISS. Nell'elenco, a ...... coordinatore per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina personalizzata, dopo il no ai cibi sintetici ribadito dal ministro della Salute. 'Sul suoloerba e vegetazione ...

Schillaci “Crescono aggressioni nei pronto soccorso, problema culturale” Corriere dell'Umbria

Nella Foto: Il Ministro Orazio Schillaci durante il suo incontro nell'Auditorium ... soprattutto nell’ultimo periodo, registriamo un crescente numero di episodi di aggressione verso operatori sanitari ...«Domani vedrò i direttori sanitari delle Asl e degli ospedali del Lazio. Bisogna lavorare a pancia a terra e la priorità sarà ridare dignità ai cittadini che ...