Schernisce la collega dandole della lesbica | la Cassazione conferma | “Andava licenziato in tronco”

(Di venerdì 10 marzo 2023) Era statoinperché aveva schernito una. Adesso la Corte diha dato ragione all’azienda per cui lavorava, la quale non dovrà corrispondere alcuna indennità all’ex dipendente che, secondo gli ermellini, ha compiuto una vera e propria “discriminazione”. Una decisione che ribalta la precedente sentenzaCorte d’Appello di Bologna, che aveva invece qualificato come “comportamento inurbano” quello tenuto da un autistasocietà emiliana di trasporto pubblico Tper Spa. Durante una sosta, l’uomo si era rivolto a una, che da poco aveva partorito due gemelli, dicendole: “Ma perchè sei uscita incinta pure tu? ma perchè non sei...

Cassazione, licenziato in tronco il dipendente che schernisce la collega incinta: Il dipendente della società aveva…

