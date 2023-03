Scherma | gli atleti russi e bielorussi potranno tornare a gareggiare dal 1° aprile

(Di venerdì 10 marzo 2023) La grande svolta. Gli schermidorie bielosono pronti ain pedana a partire dal 1. Una sorta di apripista per quello che potrà avvenire d'ora in poi negli altri sport, col ...

Dopo l'invasione in Ucraina del 24 febbraio 2022, il Cio aveva escluso da tutte le manifestazioni...

Al via il torneo di spada maschile del Grand Prix di Budapest con la prima giornata, come di consueto dedicato alle qualificazioni. Nel tabellone principale, che si svilupperà nella giornata di domeni ...Notizia clamorosa nel mondo dello sport e, soprattutto, della scherma. Oggi in video conferenza si è tenuto il Congresso Straordinario della FIE che ha votato per la riammissione degli atleti russi e ...