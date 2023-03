Scherma, Coppa del Mondo spada: sei azzurri al tabellone principale del Grand Prix di Budapest (Di venerdì 10 marzo 2023) Al via il torneo di spada maschile del Grand Prix di Budapest con la prima giornata, come di consueto dedicato alle qualificazioni. Nel tabellone principale, che si svilupperà nella giornata di domenica, saranno presenti sei schermidori italiani. Federico Vismara, al ritorno alle competizioni, era l’unico italiano ad essere già dentro i primi 64 per diritto di ranking. A lui si sono aggiunti Gabriele Cimini e Giulio Gaetani direttamente dalla fase a gironi e poi Filippo Armaleo, Valerio Cuomo ed Enrico Piatti, passati per i turni ad eliminazione diretta. Eliminati invece nomi importanti come quelli di Andrea Santarelli, battuto all’ultima stoccata dell’ultimo turno eliminatorio dall’ungherese David Nagy, e di Davide Di Veroli, che ha subito lo stesso destino per mano del francese ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Al via il torneo dimaschile deldicon la prima giornata, come di consueto dedicato alle qualificazioni. Nel, che si svilupperà nella giornata di domenica, saranno presenti sei schermidori italiani. Federico Vismara, al ritorno alle competizioni, era l’unico italiano ad essere già dentro i primi 64 per diritto di ranking. A lui si sono aggiunti Gabriele Cimini e Giulio Gaetani direttamente dalla fase a gironi e poi Filippo Armaleo, Valerio Cuomo ed Enrico Piatti, passati per i turni ad eliminazione diretta. Eliminati invece nomi importanti come quelli di Andrea Santarelli, battuto all’ultima stoccata dell’ultimo turno eliminatorio dall’ungherese David Nagy, e di Davide Di Veroli, che ha subito lo stesso destino per mano del francese ...

