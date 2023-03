Scandalo Barcellona, “quei 7 milioni per favori arbitrali”: la Procura accusa il club, Bartomeu e Rosell di corruzione (Di venerdì 10 marzo 2023) Il Barcellona e i suoi ex presidenti Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu sono ufficialmente accusati di corruzione. La Procura spagnola ha deciso di indagare sul club in merito ai pagamenti effettuati dai catalani all’ex vicepresidente degli arbitri José María Enríquez Negreira. La denuncia indica come responsabili il club, Rosell, Bartomeu e anche due ex dirigenti, Albert Soler e Óscar Grau. Negreira avrebbe ricevuto dal 2001 fino al 2018 7 milioni di euro dal Barcellona: i soldi venivano versati a una società che apparteneva al vicepresidente del comitato arbitrale della federazione spagnola. L’accusa della Procura contiene anche un particolare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Ile i suoi ex presidenti Sandroe Josep Mariasono ufficialmenteti di. Laspagnola ha deciso di indagare sulin merito ai pagamenti effettuati dai catalani all’ex vicepresidente degli arbitri José María Enríquez Negreira. La denuncia indica come responsabili ile anche due ex dirigenti, Albert Soler e Óscar Grau. Negreira avrebbe ricevuto dal 2001 fino al 2018 7di euro dal: i soldi venivano versati a una società che apparteneva al vicepresidente del comitato arbitrale della federazione spagnola. L’dellacontiene anche un particolare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Calcio, Spagna: scandalo Barcellona, club ed ex presidenti Bartomeu e Rosell formalmente accusati di corruzione - tuttosport : ?? 'Posso aiutarvi con il Var' ?? Scandalo #Barcellona. La rivelazione di #Negreira - ciromagliulo26 : RT @CalcioFinanza: Scandalo arbitrale in Spagna, la Procura denuncia il #Barcellona e Negreira per corruzione - pccpla : RT @CalcioFinanza: Scandalo arbitrale in Spagna, la Procura denuncia il #Barcellona e Negreira per corruzione - Stampregimental : RT @repubblica: Calcio, Spagna: scandalo Barcellona, club ed ex presidenti Bartomeu e Rosell formalmente accusati di corruzione https://t.c… -