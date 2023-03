Scacchi | Europei 2023 | Daniele Vocaturo vola nel gruppo in quarta posizione | bene gli italiani nell’8° turno

(Di venerdì 10 marzo 2023) Continua il viaggio deglidi, giunti all’ottavo degli 11 turni previsti in quel di Vrnja?ka Banja, in Serbia. Continua a restare in vetta da solo l’ucraino Anton Korobov, che assieme all’ungherese Benjamin Gledura, secondo a mezzo punto, non vuole correre alcun rischio: ecco come si spiega la patta dopo otto mosse, neanche il tempo di uscire dall’apertura. A raggiungere il magiaro in secondaci pensa il russo sotto bandiera FIDE Alexey Sarana, che arriva a 6.5 dopo il confronto con l’ucraino Yuriy Kuzubov. La notizia importante, però, arriva dalle parti dell’Italia, perchévince contro Nikolozi Kacharava, georgiano che ha compiuto 19 anni una settimana fa, e si porta a quota 6 punti, nelche va dallaalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Scacchi, europei 2023: Daniele Vocaturo continua a salire in classifica, ora è nell'enorme gruppo dei quarti. Korob… - federscacchi : #scacchi Agli Europei dell' @ECUonline ottavo turno eccellente per i colori italiani. Vincono Vocaturo, ora 21mo (f… - OA_Sport : Scacchi, Europei 2023: Daniele Vocaturo continua a navigare nelle zone alte mentre Korobov cerca la fuga - federscacchi : #scacchi Agli Europei dell' @ECUonline settimo turno interlocutorio con molte patte per gli azzurri di vertice. In… - CorriereRomagna : Sarà un 29enne di Cesena il capitano della nazionale ipovedenti di scacchi ai prossimi Campionati Europei -… -

L'International Braille Chess Association (IBCA), la suprema autorità mondiale degli scacchi per disabili visivi, nel suo ultimo congresso ha affidato all'A. S. C. I.d. l'organizzazione del ... AGI - Nel cuore della Serbia, tra natura e paradisi termali, prendono il via i campionati europei individuali di scacchi. A Vrnjacka Banja quasi 500 professionisti (493, per l'esattezza) cercheranno la gloria e una qualificazione alla prossima World Cup che arriverà automaticamente per i ...

