Sbarchi record e soccorsi no - stop. A Lampedusa oltre 3000 persone (Di venerdì 10 marzo 2023) - 41 Sbarchi in un solo giorno. 105 persone tratte in salvo martedì al largo della Libia sono giunte questa mattina a brindisi. Arrivano in modo continuo nuove richieste di soccorso. L'ultima due ore ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 10 marzo 2023) - 41in un solo giorno. 105tratte in salvo martedì al largo della Libia sono giunte questa mattina a brindisi. Arrivano in modo continuo nuove richieste di soccorso. L'ultima due ore ...

