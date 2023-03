Sbarchi di migranti, un aumento vertiginoso negli ultimi giorni: trovato il corpo della 73esima vittima del naufragio di Cutro (Di venerdì 10 marzo 2023) Sbarchi di migranti in Italia sono aumentati nello stesso periodo rispetto allo scorso anno. In particolare i numeri sono in rialzo negli ultimi giorni. Intanto, oggi, è stata lanciata un’altra richiesta di aiuto nel Mediterraneo. A Cutro trovata la 73esima vittima. Sbarchi di migranti, un aumento vertiginoso negli ultimi giorni negli ultimi giorni il numero degli Sbarchi di migranti in Italia è cresciuto vertiginosamente. Sono 3mila negli ultimi tre giorni, cui andranno aggiunti quelli che arriveranno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 marzo 2023)diin Italia sono aumentati nello stesso periodo rispetto allo scorso anno. In particolare i numeri sono in rialzo. Intanto, oggi, è stata lanciata un’altra richiesta di aiuto nel Mediterraneo. Atrovata ladi, unil numero deglidiin Italia è cresciuto vertiginosamente. Sono 3milatre, cui andranno aggiunti quelli che arriveranno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Raffica di sbarchi a Lampedusa, 1.175 migranti in 24 ore. Nella notte arrivati in 705, ieri soccorsi 470 su 13 barc… - ultimora_pol : #ULTIMORA Lampedusa, record assoluto di sbarchi: 1.869 migranti giunti solo ieri, con 41 barche soccorse nelle acq… - Radio1Rai : ??#Migranti Record con 1.869 persone giunte a #Lampedusa ieri, con 41 barche soccorse da guardia Costiera e guardia… - Sandri5555 : RT @baffi_francesco: Migranti: sbarchi record, ieri 1.869 arrivati a Lampedusa e 41 barche soccorse. Naufraga un barchino, per fortuna tutt… - giovcusumano : RT @annalisacamilli: Vorrei sommessamente ricordare che l’unico momento in cui #lampedusa non è stata sovraffollata e la gestione degli sba… -