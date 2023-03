Savoldi: "Napoli-Atalanta e Napoli-Eintracht? Ecco perchè sono ottimista...'' (Di venerdì 10 marzo 2023) A Radio Napoli Centrale, nel corso di "Un Calcio alla Radio", è intervenuto Beppe Savoldi, ex Napoli e Atalanta. Queste le sue parole: "Di centravanti non ce ne sono molti, anche Mancini fa fatica a trovarne. Simeone è un vero numero 9, non è un ‘falso nueve’ è un attaccante che potrebbe far comodo a qualsiasi squadra. -afferma Savoldi - Non ha le caratteristiche fisiche di Osimhen, ma è molto rapido, svelto, quando si trova nei pressi dell’area di rigore sa come mettere la palla in rete. Osimhen tra i più forti centravanti d’Europa? Sicuramente sì, è un giocatore che, ora come ora, se non è tra i top 3, è tra i più forti in Europa. Per quale attaccante si potrebbe fare un’offerta clamorosa? Hojlund è un attaccante di queste caratteristiche e ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 10 marzo 2023) A RadioCentrale, nel corso di "Un Calcio alla Radio", è intervenuto Beppe, ex. Queste le sue parole: "Di centravanti non ce nemolti, anche Mancini fa fatica a trovarne. Simeone è un vero numero 9, non è un ‘falso nueve’ è un attaccante che potrebbe far comodo a qualsiasi squadra. -afferma- Non ha le caratteristiche fisiche di Osimhen, ma è molto rapido, svelto, quando si trova nei pressi dell’area di rigore sa come mettere la palla in rete. Osimhen tra i più forti centravanti d’Europa? Sicuramente sì, è un giocatore che, ora come ora, se non è tra i top 3, è tra i più forti in Europa. Per quale attaccante si potrebbe fare un’offerta clamorosa? Hojlund è un attaccante di queste caratteristiche e ...

