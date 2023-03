Sassuolo, Frattesi: «Futuro alla Roma? Non ci penso» (Di venerdì 10 marzo 2023) Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione e del suo Futuro Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione e del suo Futuro. Le sue dichiarazioni: «Sono un rompiscatole in campo. Qualche giorno fa Dionisi mi ha dato 500 euro di multa perché ho sbracciato con Laurienté. Con il mister ho un rapporto bellissimo, nato l’anno scorso quando mi convinse a restare qui. Io sono riconoscente e quindi penso di dovergli dare tanto. Voglio battere il mio record personale di gol che è 8 a Monza in B. Futuro? Il no della Roma mi ha deluso, ma ora non ci penso. Ho un approccio diverso per quello che sarà il mio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Davide, centrocampista del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione e del suoDavide, centrocampista del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione e del suo. Le sue dichiarazioni: «Sono un rompiscatole in campo. Qualche giorno fa Dionisi mi ha dato 500 euro di multa perché ho sbracciato con Laurienté. Con il mister ho un rapporto bellissimo, nato l’anno scorso quando mi convinse a restare qui. Io sono riconoscente e quindidi dovergli dare tanto. Voglio battere il mio record personale di gol che è 8 a Monza in B.? Il no dellami ha deluso, ma ora non ci. Ho un approccio diverso per quello che sarà il mio ...

