Sanna Marin a Kiev | visita a sorpresa della premier finlandese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Sanna Marin è tornata a Kyiv. ????????#Ukraine - MarcoFattorini : La premier finlandese Sanna Marin è a Kyiv dove, insieme a Zelensky, ha partecipato alla cerimonia di addio di Dmyt… - putino : L’abbraccio oggi a Kyiv tra due leader indiscussi del mondo libero contro l’aggressione russa: il presidente ucrain… - FrancyP_ : RT @MarcoFattorini: Sanna Marin è tornata a Kyiv. ????????#Ukraine - SimoSuozzo : RT @MarcoFattorini: Sanna Marin a Kyiv: «Nei programmi elettorali in vista delle elezioni di aprile in Finlandia nessuno dice che dobbiamo… -

Nel corso di una conferenza stampa a Kiev insieme al primo ministro finlandese, Zelensky ha insistito ancora una volta per sollevare l'Ucraina dalla responsabilità delle esplosioni del ...Non è stata tra le prime ad arrivare ma sicuramente è stata una delle più grandi sostenitirici delle ragioni di Kiev. La prima ministra finlandese,, è arrivata oggi Kiev per incontrare il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. A riportarlo è il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat e diversi altri media locali che spiegano che ...La premier finlandesesi è recata a Kiev, in Ucraina, e ha incontrato Volodymyr Zelensky.ha deposto fiori al Muro della Memoria dei Caduti insieme al presidente ucraino."È molto importante che...

Ucraina: premier finlandese Sanna Marin a Kiev da Zelensky Agenzia ANSA

La prima ministra finlandese, Sanna Marin, è arrivata oggi Kiev per incontrare il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. A riportarlo è il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat e diversi altri ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...