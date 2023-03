Sanità, in tre anni 5.000 medici aggrediti in ospedale: il 70% sono donne (Di venerdì 10 marzo 2023) Un "fenomeno preoccupante", secondo il ministro Orazio Schillaci. I dati Inail pubblicati in occasione del 12 marzo, Giornata nazionale di prevenzione della violenza contro gli operatori del settore. "Le denunce però sono meno dei casi reali" Leggi su repubblica (Di venerdì 10 marzo 2023) Un "fenomeno preoccupante", secondo il ministro Orazio Schillaci. I dati Inail pubblicati in occasione del 12 marzo, Giornata nazionale di prevenzione della violenza contro gli operatori del settore. "Le denunce peròmeno dei casi reali"

