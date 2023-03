Sanità | 27mila medici famiglia in pensione entro 7 anni | ' 20% posticiperà a 72 anni'

(Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) - La possibilità per idie i pediatri di libera scelta, introdotta dal Milleproroghe, di posticipare laa 72"è un provvedimento di buon senso rispetto alle attuali carenze, perché sappiamo che non arriveranno nuovi colleghi immediatamente. Ma quelli che sceglieranno di posticipare lasaranno circa il 20% e potrebbe essere un miracolo. Se andiamo a vedere recenti stime, tra il 2022 e il 2028 usciranno dal servizio circadina generale e ne entreranno circa 8.600, con una differenza del 32%. C'è una tendenza alla fuga dallo studio e occorre intervenire". Lo spiega all'Adnkronos Salute Pierluigi Bartoletti, vice segretario nazionale vicario Fimmg ...

Il più giovane ne ha 'solo'. Le tracce di virus e batteri individuate nel permafrost ...È una delle ragioni per cui il Comitato deputato alle emergenze dell' Organizzazione Mondiale della...La Rete delle Malattie rare in Puglia In Puglia, sono circai malati rari (dati Aress - ...dalla dottoressa Domenica Taruscio del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di... "di prepotenza", alla Camera, e fu comunque un successo (presivoti "contro" il compianto, ... i litigi per il potere, tutte le magagne nella, enti sub ragionali e quant'altro. Dopo ...