San Donato, due piante per ricordare chi, con silenzioso coraggio, ha salvato la vita a centinaia di persone (Di venerdì 10 marzo 2023) Gli studenti del Liceo Primo Levi hanno celebrato i Giusti della Shoah Irena Sendler e Gino Bartali, che nel corso del secondo conflitto mondiale hanno fornito documenti falsi rispettivamente a 2500 e 800 persone di religione ebraica Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 10 marzo 2023) Gli studenti del Liceo Primo Levi hanno celebrato i Giusti della Shoah Irena Sendler e Gino Bartali, che nel corso del secondo conflitto mondiale hanno fornito documenti falsi rispettivamente a 2500 e 800di religione ebraica

