Samsung Galaxy S22 5G: offerta imperdibile su Amazon, poche unità (Di venerdì 10 marzo 2023) Se siete in cerca di un nuovo smartphone top di gamma e fedeli al marchio Samsung, allora non fatevi scappare l’incredibile offerta di oggi, venerdì 10 marzo, su Amazon del Samsung Galaxy S22 5G. Il dispositivo è venduto e spedito da terzi, in versione italiana e nel colore Phantom Black, al prezzo di 592 euro. Il nostro consiglio è quello di affrettarvi, in quanto vi sono solamente altre 8 unità a disposizione e, considerato il prezzo, andranno sicuramente a ruba. Nel frattempo, andiamo a vedere insieme i principali dettagli e caratteristiche di questo fantastico device del colosso sudcoreano. Il Samsung Galaxy S22 5G (2022) presenta un display con tecnologia Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel FHD+ e frequenza di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Se siete in cerca di un nuovo smartphone top di gamma e fedeli al marchio, allora non fatevi scappare l’incredibiledi oggi, venerdì 10 marzo, sudelS22 5G. Il dispositivo è venduto e spedito da terzi, in versione italiana e nel colore Phantom Black, al prezzo di 592 euro. Il nostro consiglio è quello di affrettarvi, in quanto vi sono solamente altre 8a disposizione e, considerato il prezzo, andranno sicuramente a ruba. Nel frattempo, andiamo a vedere insieme i principali dettagli e caratteristiche di questo fantastico device del colosso sudcoreano. IlS22 5G (2022) presenta un display con tecnologia Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel FHD+ e frequenza di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italpress : Samsung e Toiletpaper tornano insieme nella nuova serie Galaxy S23 - pianeta_offerte : ?? HAKUSHA Cavo USB C, [1M] Cavo USB Tipo C Nylon Ricarica Rapida per Android Samsung Galaxy S21 Ultra,Note 20,Z Fol… - TuttoAndroid : Come risolvere i problemi con S Pen e Wi-Fi 6 dei Samsung Galaxy S23, in attesa del grosso aggiornamento - PHONETHRONE2012 : Samsung, il visore XR sarà simile a Meta Quest Pro | Rumor: Sarà un visore 'cieco', ma l'utente potrà osservare il… - infoitscienza : Samsung Galaxy A13: lo smartphone economico torna in doppia offerta -