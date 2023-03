Samsung Galaxy A54: presenterà una fotocamera professionale (Di venerdì 10 marzo 2023) Non manca troppo all’ufficializzazione del Samsung Galaxy A54, un dispositivo di medio-gamma che dovrebbe vantare un comparto fotografico d’eccezione, praticamente di “livello professionale”. La fascia di prezzo è quella intermedia, quindi non possiamo aspettarci prestazioni da top di gamma, ma probabilmente il colosso di Seul avrà lavorato per tirare fuori il massimo possibile dal prodotto. Il Samsung Galaxy A54 integrerà una fotocamera posteriore con un sensore principale da 48MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore ausiliario da 2MP (macro, di profondità o bianco e nero). Il device dovrebbe integrare lo stabilizzatore ottico per quanto riguarda il sensore principale, in grado di supportare la modalità Single Take in cui è il software a scegliere in automatico la migliore ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Non manca troppo all’ufficializzazione delA54, un dispositivo di medio-gamma che dovrebbe vantare un comparto fotografico d’eccezione, praticamente di “livello”. La fascia di prezzo è quella intermedia, quindi non possiamo aspettarci prestazioni da top di gamma, ma probabilmente il colosso di Seul avrà lavorato per tirare fuori il massimo possibile dal prodotto. IlA54 integrerà unaposteriore con un sensore principale da 48MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore ausiliario da 2MP (macro, di profondità o bianco e nero). Il device dovrebbe integrare lo stabilizzatore ottico per quanto riguarda il sensore principale, in grado di supportare la modalità Single Take in cui è il software a scegliere in automatico la migliore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pianeta_offerte : ?? HAKUSHA Cavo USB C, [1M] Cavo USB Tipo C Nylon Ricarica Rapida per Android Samsung Galaxy S21 Ultra,Note 20,Z Fol… - TuttoAndroid : Come risolvere i problemi con S Pen e Wi-Fi 6 dei Samsung Galaxy S23, in attesa del grosso aggiornamento - PHONETHRONE2012 : Samsung, il visore XR sarà simile a Meta Quest Pro | Rumor: Sarà un visore 'cieco', ma l'utente potrà osservare il… - infoitscienza : Samsung Galaxy A13: lo smartphone economico torna in doppia offerta - TuttoAndroid : L’annuncio di Samsung Galaxy A54 5G e Snapdragon 7 Gen 2 è imminente -