Sampdoria, infortunio Audero: i tempi di recupero, rischio stagione finita? (Di venerdì 10 marzo 2023) Piove sul bagnato in casa Sampdoria, perché nell'allenamento di ieri, a seguito di un tuffo, si è fermato il miglior giocatore... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023) Piove sul bagnato in casa, perché nell'allenamento di ieri, a seguito di un tuffo, si è fermato il miglior giocatore...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... clubdoria46 : #Sampdoria, infortunio #Audero: stagione finita per Emil? Gli scenari - RetweetPalermo : RT @PressReview99: Sampdoria, Infortunio Audero: esito degli esami e tempi di recupero - Samp News 24 - infoitsport : Sampdoria, Infortunio Audero: esito degli esami e tempi di recupero - 11contro11 : #Sampdoria, infortunio alla spalla per Audero #SerieA #11contro11 - infoitsport : Juventus, nuovo infortunio in difesa: bianconero in dubbio per la Sampdoria -