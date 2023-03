Salvatore Aranzulla furioso con Deliveroo | “Pizzeria vicinissima a casa ma hanno fatto arrivare il rider dall’altra parte di Milano Immangiabile”

(Di venerdì 10 marzo 2023)gli porta la pizza fredda es’incacchia. Online lo sfogo del guru dell’informatica è diventato più seguito dei fatti di guerra e di economia. I (mis)fatti sarebbero infatti avvenuti così. All’ora di cena il buonavrebbe provato un languorino per una pizza. Impossibilitato a spostarsi, nonostante lad’asporto fosse “”, ecco la richiesta a. Essendo però il nostro un mago dell’informatica scopre subito che la app gli fa fare l’ordine da un punto vendita delladiallora contatta via chat il servizio clienti dell’applicazione, dice che paga ma che non ...

Arenzulla furioso contro Deliveroo, la compagnia che consegna il cibo a domicilio, per una ... "Non ha senso fare pedalare una persona dall'altra parte" della città, scriveche poi ...Sta diventando virale lo sfogo del guru dell'informaticasu Facebook. Il noto divulgatore si è ritrovato a mangiare una pizza fredda e 'immangiabile' che gli è stata consegnata partendo dall'altra parte della città, per un disguido con ...Nel 2019 fu pubblicata la lista nera dei vip che non pagano la mancia ai rider, tra questi comparivano Chiara Ferragni, Fedez, Mauri Icardi, Wanda Nara e anche. L'uomo che ha creato un impero sfruttando le poche conoscenze informatiche, e non solo, degli italiani ha condiviso su Facebook un post in cui ha denunciato il comportamento di ...

Salvatore Aranzulla e la pizza su Deliveroo, il blogger furioso: «Un rider ha dovuto pedalare per mezza Milano» Corriere Milano

ROMA – Salvatore Aranzulla non le manda a dire e in un post su Facebook va gamba tesa su Deliveroo. Il guru del web era salito agli onori delle cronache nel 2019 per essere finito nella lista dei vip ..."Quando me ne accorgo, provo a sentire l'assistenza: sono disposto a pagare per l'ordine e la consegna, ma non a riceverlo perché non ha senso fare pedalare una persona dall'altra parte di Milano", ha ...