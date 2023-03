Salvare i ricci di mare e favorire la pesca sostenibile, incontro in Spagna: un team internazionale al lavoro (Di venerdì 10 marzo 2023) Una squadra internazionale svilupperà un sistema di gestione dei ricci di mare per proteggere le foreste marine e favorire la pesca sostenibile. Durante l’incontro iniziale del MUrFOr – Managing sustainable sea Urchin fishery and marine FORest conservation (Biodiversa+) – ricercatori ­­italian, spagnoli, tedeschi e francesi si sono incontrati per definire i passi da intraprendere sul progetto di conservazione che include diverse aree di studio nel Mar Mediterraneo. Il meeting del progetto è avvenuto al Centro di Studi Avanzati a Blanes, Spagna. Biodiversa+ è una partnership europea per la conservazione della biodiversità, che supporta ricerca di eccellenza per creare un impatto positivo sulle politiche gestionali e sulla società. I partner del progetto ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 marzo 2023) Una squadrasvilupperà un sistema di gestione deidiper proteggere le foreste marine ela. Durante l’iniziale del MUrFOr – Managing sustainable sea Urchin fishery and marine FORest conservation (Biodiversa+) – ricercatori ­­italian, spagnoli, tedeschi e francesi si sono incontrati per definire i passi da intraprendere sul progetto di conservazione che include diverse aree di studio nel Mar Mediterraneo. Il meeting del progetto è avvenuto al Centro di Studi Avanzati a Blanes,. Biodiversa+ è una partnership europea per la conservazione della biodiversità, che supporta ricerca di eccellenza per creare un impatto positivo sulle politiche gestionali e sulla società. I partner del progetto ...

