Salute mentale, “L’esempio di Fedez può aiutare i giovani” (Di venerdì 10 marzo 2023) Ammettere le proprie fragilità, essere consapevoli di avere bisogno di aiuto, e quindi rivolgersi a un esperto. Non prendendo scorciatoie, senza indicazioni e senza il giusto supporto. Raccontando pubblicamente – tramite social – quello che ha trascorso negli ultimi due mesi, della crisi dovuta agli psicofarmaci, Fedez ha anche voluto lanciare un invito importantissimo: “Qualsiasi evento traumatico possa accadervi, prendetevi cura della vostra Salute mentale, prendetevi cura delle vostre ferite, perché se non lo farete, saranno le vostre ferite a reclamare il bisogno di essere curate nel modo più brutto possibile”. Personaggi famosi che parlano di Salute mentale Un messaggio che sembra rivolto soprattutto ai più giovani, ma non solo, che spesso invece di fermarsi un momento per tirare ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 10 marzo 2023) Ammettere le proprie fragilità, essere consapevoli di avere bisogno di aiuto, e quindi rivolgersi a un esperto. Non prendendo scorciatoie, senza indicazioni e senza il giusto supporto. Raccontando pubblicamente – tramite social – quello che ha trascorso negli ultimi due mesi, della crisi dovuta agli psicofarmaci,ha anche voluto lanciare un invito importantissimo: “Qualsiasi evento traumatico possa accadervi, prendetevi cura della vostra, prendetevi cura delle vostre ferite, perché se non lo farete, saranno le vostre ferite a reclamare il bisogno di essere curate nel modo più brutto possibile”. Personaggi famosi che parlano diUn messaggio che sembra rivolto soprattutto ai più, ma non solo, che spesso invece di fermarsi un momento per tirare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Tre anni fa come oggi veniva deciso il lockdown. Una misura devastante per il lavoro, l'economia e la salute, speci… - sayrevee : Che voglia di innamorarmi ma contemporaneamente di tenermi un briciolo di salute mentale - AnnalisaFrassi2 : @Lella16873042 @ioeme12 Nonostante da una settimana a questa parte io l'abbia rivalutata leggermente,non credo meri… - federicacaladea : @Ladyhawke__ Io non vado MAI a leggere i commenti. Tengo alla mia salute mentale. - Eloisa834 : @_soleilandia_ Non so se mi piacerebbe un'amica come Ori. Di sicuro ne apprezzo la capacità di considerare le cose… -