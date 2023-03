Salute mentale, Alessia Lanza debutta con il podcast “Mille Pare” (Di venerdì 10 marzo 2023) La Salute mentale al centro del podcast di Alessia Lanza. Come si supera l’ansia sociale? Quanto è difficile fare coming out? Vado dallo psicologo? Come trovo la mia strada? La popolare influencer, una delle creator più note e amate del web con 1,4 milioni di followers su Instagram e 3,9 milioni su TikTok, Alessia Lanza debutta con “Mille Pare”, il suo primo podcast, disponibile dal 9 marzo su Onepodcast, su tutte le principali piattaforme di streaming audio e su Inspiring Women, la playlist con i migliori podcast condotti da donne, creata per la prima volta in Italia da Spotify. L’influencer e tiktoker Alessia Lanza (Instagram)In ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 10 marzo 2023) Laal centro deldi. Come si supera l’ansia sociale? Quanto è difficile fare coming out? Vado dallo psicologo? Come trovo la mia strada? La popolare influencer, una delle creator più note e amate del web con 1,4 milioni di followers su Instagram e 3,9 milioni su TikTok,con “”, il suo primo, disponibile dal 9 marzo su One, su tutte le principali piattaforme di streaming audio e su Inspiring Women, la playlist con i miglioricondotti da donne, creata per la prima volta in Italia da Spotify. L’influencer e tiktoker(Instagram)In ...

