(Di venerdì 10 marzo 2023) Fiumicino – Lofa bene alladelle persone: con il movimento il corpo si rigenera e, automaticamente, ne trae beneficio anche la mente. Ladiè convinta che fare attività fisica sia una giusta “medicina” naturale per l’organismo: “Per questo motivo – spiega il dott. Marco Tortorici, farmacista ed esperto in omeopatia, già direttore dellacomunale di Isola Sacra per 20 anni – in collaborazione con Bravetta Runners, sosteniamo la gara podistica ‘’. La gara, che si terrà il 30 aprile, è aperta a tutti, sia a corridori esperti che principianti, e rappresenta un’occasione per divertirsi e sfidare se stessi”. “...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Salute e sport: la Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro sostiene la “Corriamo Passoscuro” - angelo_perfetti : Salute e sport: la Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro sostiene la “Corriamo Passoscuro” - fabiodemarcoo : Il Deficit Calorico, associato all'attività sportiva costante, favorisce la perdita di peso ?????? #nutrizione… - UispNazionale : Presente all'assemblea anche Vito Cozzoli, presidente di @SporteSaluteSpA 'Sport e Salute è nata per promuovere l… - AleDueRuote : Sport: Alimentazione e allenamento: 5 consigli per ottenere il massimo -

... Nuovo portale anagrafe federale/Procedure di prima affiliazione Nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche diNuova policy Federale in materia di decadenza dall'......nel processo decisionale per determinare la disponibilità degli atleti a tornare allo'. 'Il ...e colpisce persone di tutte le età - chiosa - La conseguenza è un diffuso danno globale alla, ...Lo ha affermato Vito Cozzoli, presidente di, presente oggi a Fiera Didacta Italia. "Già in questi giorni - ha ricordato - ci sono quattro avvisi pubblici destinati alle società ...

Gli italiani, lo sport e la salute. A che punto siamo L'Incontro

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Long Covid, calcio e infortuni. Uno studio italiano ha svelato come le conseguenze della malattia da ...L'11 e il 12 marzo al Sei Nazioni la campagna ‘Play the Rare Game for the Rare Ones’ di Chiesi Global Rare Diseases Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Il rugby italiano ... sulle malattie rare ...