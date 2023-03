Salto con gli sci, l’ex saltatore ceco Antonin Hajek trovato morto in Malesia a 36 anni (Di venerdì 10 marzo 2023) Giunge una tragica notizia dalla Repubblica Ceca. l’ex saltatore Antonin Hajek è stato ritrovato morto in Malesia all’età di 36 anni. Non sono state rese note cause e circostanze del decesso, dinamica che rende ancor più misterioso l’accaduto. Di Hajek si erano infatti perse le tracce sin dallo scorso 2 ottobre. Dopo poco più di cinque mesi, si è scoperto come la situazione sia evoluta nel peggiore dei modi. La storia del boemo è particolare, poiché scampò a morte prematura nella primavera del 2008, quando ebbe un tremendo incidente stradale a causa del quale rischiò di rimanere paraplegico. Ciononostante, seppe recuperare appieno dal sinistro, tanto da vivere il momento migliore della sua carriera proprio negli anni ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Giunge una tragica notizia dalla Repubblica Ceca.è stato riinall’età di 36. Non sono state rese note cause e circostanze del decesso, dinamica che rende ancor più misterioso l’accaduto. Disi erano infatti perse le tracce sin dallo scorso 2 ottobre. Dopo poco più di cinque mesi, si è scoperto come la situazione sia evoluta nel peggiore dei modi. La storia del boemo è particolare, poiché scampò a morte prematura nella primavera del 2008, quando ebbe un tremendo incidente stradale a causa del quale rischiò di rimanere paraplegico. Ciononostante, seppe recuperare appieno dal sinistro, tanto da vivere il momento migliore della sua carriera proprio negli...

