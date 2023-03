Salto con gli sci, Kubacki si impone nelle qualificazioni per gara-1 a Oslo. Insam e Bresadola superano il taglio (Di venerdì 10 marzo 2023) Il primo atto del Raw Air Tournament 2023 si è concluso sul trampolino grande HS134 di Oslo Holmenkollen (in Norvegia) con lo svolgimento delle qualificazioni per gara-1 della quintultima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci. Dawid Kubacki ha firmato il miglior punteggio della serie ed è quindi leader provvisorio della classifica generale di Raw Air, in attesa dei prossimi giorni. Il polacco ha raggiunto quota 125 metri, totalizzando 127.2 punti e precedendo il neo campione del mondo su Large Hill Timi Zajc (autore della miglior misura con 125.5 metri) per soli quattro decimi grazie ad una compensazione favorevole legata al vento. Terza piazza per l’austriaco Stefan Kraft a 4.7 punti dalla vetta, davanti al giapponese Ryoyu Kobayashi e al pettorale giallo norvegese ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Il primo atto del Raw Air Tournament 2023 si è concluso sul trampolino grande HS134 diHolmenkollen (in Norvegia) con lo svolgimento delleper-1 della quintultima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile dicon gli sci. Dawidha firmato il miglior punteggio della serie ed è quindi leader provvisorio della classifica generale di Raw Air, in attesa dei prossimi giorni. Il polacco ha raggiunto quota 125 metri, totalizzando 127.2 punti e precedendo il neo campione del mondo su Large Hill Timi Zajc (autore della miglior misura con 125.5 metri) per soli quattro decimi grazie ad una compensazione favorevole legata al vento. Terza piazza per l’austriaco Stefan Kraft a 4.7 punti dalla vetta, davanti al giapponese Ryoyu Kobayashi e al pettorale giallo norvegese ...

