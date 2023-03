Salerno | nuova sede per la casa di cura ‘Villa del Sole’

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minuti– LadiVilla del Sole diha una. Inaugurata oggi, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, tra i quali il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, nonché di numerosi ospiti, l’ospedale di Via dei Greci, 1 – Località Fratte diche accoglierà i reparti e l’attività ambulatoriale della Clinica. Un nuovo corso per questa storicadiche, dal 1962 è punto di riferimento nell’assistenza sanitaria per la città die non solo. “La rinnovata Villa del Sole, accreditata con il SSN, – ha detto il Direttore Sanitario, il dottor Gianni Ricco, nel suo discorso ai presenti – aggiunge un nuovo tassello alla rete ospedaliera del ...

Taglio del nastro quest'oggi della nuova sede in via dei Greci nel rione Fratte della casa di cura Villa del Sole di Salerno. Presenti oltre a numerose persone e figure istituzionali il governat ...