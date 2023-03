SACE insieme al Gruppo BPER Banca per promuovere l’internazionalizzazione delle PMI (Di venerdì 10 marzo 2023) Al via il protocollo d’intesa tra il Gruppo SACE e il Gruppo BPER Banca, terzo Gruppo Bancario quotato nazionale per raccolta globale, con l’obiettivo di affiancare le imprese italiane, in particolare PMI, durante l’intero processo di internazionalizzazione, mettendo a fattor comune prodotti e competenze. La collaborazione vedrà il coinvolgimento di SACE SRV, società del Gruppo dedicata ai servizi informativi, monitoraggio e recupero crediti, e SACE BT, specializzata nell’assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione. L’impegno del Gruppo SACE e del Gruppo BPER ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 marzo 2023) Al via il protocollo d’intesa tra ile il, terzorio quotato nazionale per raccolta globale, con l’obiettivo di affiancare le imprese italiane, in particolare PMI, durante l’intero processo di internazionalizzazione, mettendo a fattor comune prodotti e competenze. La collaborazione vedrà il coinvolgimento diSRV, società deldedicata ai servizi informativi, monitoraggio e recupero crediti, eBT, specializzata nell’assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione. L’impegno dele del...

