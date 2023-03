Sabrent | nuovo adattatore USB 3 2 Type-A a SSD SATA U 2

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 10 marzo 2023) L‘USB 3.2-A a SSD/U.2 (EC-U2SA) consente di collegare in modo rapido e semplice SSD e HDDda 2,5?/3,5? e SSD U.2 da 2,5? al computer tramite USB Questa interfaccia USB 3.2 Gen 2×1 può raggiungere velocità fino a 10 Gbps, ma è compatibile con le rispettive velocità di trasferimento. Le unità che richiedono un’alimentazione supplementare per la stabilità, come le unità disco da 3,5? e le unità SSD U.2, possono beneficiare dell’di alimentazione incluso. Non è mai stato così facile lavorare con una vasta gamma di unità! Dettagli sulUSB 3.2-A a SSDL’supporta TRIM per garantire una durata ottimale delle unità e UASP per le ...