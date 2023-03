Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana (Di venerdì 10 marzo 2023) Questo fine settimana nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che Cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). O Fuortes o muerte. Da paparazzo a signore dei teatri italiani con la destra, con la sinistra e con il M5s, grazie alla triade Veltroni, Gianni Letta, Franceschini. Nominato da Draghi alla Rai e assediato da FdI. Ha vinto: Meloni gli darà la Scala – di Carmelo Caruso la mala Russia. Altro che occidente decadente, dal confronto con noi il paese di Putin ne esce come un incubo. L’aspettativa di vita dei ragazzi è uguale a Haiti – di Giulio Meotti La cortina di vetro. L’Unione sovietica è inciampata in una foresta in Bielorussia, dove Putin oggi parcheggia le sue armi contro Kyiv. L'anticipazione del libro di Micol Flammini Addio al Caudillo. La memoria di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 marzo 2023) Questonel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). O Fuortes o muerte. Da paparazzo a signore dei teatri italiani con la destra, con la sinistra e con il M5s, grazie alla triade Veltroni, Gianni Letta, Franceschini. Nominato da Draghi alla Rai e assediato da FdI. Ha vinto: Meloni gli darà la Scala – di Carmelo Caruso la mala Russia. Altro che occidente decadente, dal confronto con noi il paese di Putin ne esce come un incubo. L’aspettativa di vita dei ragazzi è uguale a Haiti – di Giulio Meotti La cortina di vetro. L’Unione sovietica è inciampata in una foresta in Bielorussia, dove Putin oggi parcheggia le sue armi contro Kyiv. L'anticipazione del libro di Micol Flammini Addio al Caudillo. La memoria di ...

Tre giorni con il Grignolino: riecco il "Nobile Ribelle" Le giornate di sabato 11 marzo (dalle ore 11 alle ore 19) e domenica 12 marzo (dalle ore 11 alle ore 18) saranno dedicate al grande pubblico dei winelowers, mentre lunedì 13 marzo (dalle ore 11 alle ... Aperta la settantaquattresima Mostra di San Giuseppe Ecco gli orari della Mostra San Giuseppe 2023: feriali dalle ore 18 alle 23; sabato dalle ore 15 alle 23; domenica 12 marzo dalle ore 11 alle 23; domenica 19 marzo dalle ore 11 alle 22. Corteo anarchico a Modena: le decisioni della Prefettura ... che vede l'incontro di calcio Modena - Pisa, sabato alle 14 allo stadio Braglia e le manifestazioni organizzate sabato pomeriggio e domenica pomeriggio in occasione del terzo anniversario della ... Le giornate di11 marzo (dalle ore 11 alle ore 19) e12 marzo (dalle ore 11 alle ore 18) saranno dedicate al grande pubblico dei winelowers, mentre lunedì 13 marzo (dalle ore 11 alle ...Ecco gli orari della Mostra San Giuseppe 2023: feriali dalle ore 18 alle 23;dalle ore 15 alle 23;12 marzo dalle ore 11 alle 23;19 marzo dalle ore 11 alle 22.... che vede l'incontro di calcio Modena - Pisa,alle 14 allo stadio Braglia e le manifestazioni organizzatepomeriggio epomeriggio in occasione del terzo anniversario della ... Weekend a Roma: eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 ... RomaToday Calcio serie B. Domani sarà un big match con Parma-FCS Il Südtirol sabato 11 marzo sarà di scena sul terreno dello Stadio ... I biancorossi provengono dal successo interno per 2-1 di domenica scorso contro il Perugia, mentre il Parma è reduce dalla ... Vivaio Atalanta: il programma del fine settimana Tanti gli impegni per le giovanili atalantine Il weekend del settore giovanile si aprirà sabato con la Primavera che alle 13 affronterà l’Inter al Centro Bortolotti di Zingonia. Domenica altre tre par ... Il Südtirol sabato 11 marzo sarà di scena sul terreno dello Stadio ... I biancorossi provengono dal successo interno per 2-1 di domenica scorso contro il Perugia, mentre il Parma è reduce dalla ...Tanti gli impegni per le giovanili atalantine Il weekend del settore giovanile si aprirà sabato con la Primavera che alle 13 affronterà l’Inter al Centro Bortolotti di Zingonia. Domenica altre tre par ...