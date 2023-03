Rugby, Sei Nazioni Under 20: l’Italia sbaglia molto, ma la mischia la porta oltre il Galles (Di venerdì 10 marzo 2023) Si è conclusa a Treviso la sfida valida per il quarto turno del Sei Nazioni 2023 juniores e gli azzurri di Massimo Brunello hanno ospitato il Galles. Due squadre ancora a caccia della prima vittoria nel torneo, ma con l’Italia che ha sprecato tante occasioni e raccolto ben 5 punti di bonus, mentre il Galles è ultima con due punti. Ecco come è andata. Parte bene il Galles, nei primi minuti domina il possesso, ma gli azzurri difendono bene e quando riconquistano l’ovale iniziano a comandare con la mischia. E proprio dopo una serie di falli Gallesi arriva una lunga azione azzurra sui 5 metri, poi sfruttando il vantaggio pallone che arriva al largo e meta di Alessandro Gesi per il 5-0 italiano. Reagisce il Galles che al 15’ conquista una punizione ed ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Si è conclusa a Treviso la sfida valida per il quarto turno del Sei2023 juniores e gli azzurri di Massimo Brunello hanno ospitato il. Due squadre ancora a caccia della prima vittoria nel torneo, ma conche ha sprecato tante occasioni e raccolto ben 5 punti di bonus, mentre ilè ultima con due punti. Ecco come è andata. Parte bene il, nei primi minuti domina il possesso, ma gli azzurri difendono bene e quando riconquistano l’ovale iniziano a comandare con la. E proprio dopo una serie di fallii arriva una lunga azione azzurra sui 5 metri, poi sfruttando il vantaggio pallone che arriva al largo e meta di Alessandro Gesi per il 5-0 italiano. Reagisce ilche al 15’ conquista una punizione ed ...

