Rugby | Sei Nazioni 2023 | Italia-Galles | gli azzurri sono chiamati a vincere

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 marzo 2023) Torna il Guinness Seie domani, con calcio d’inizio alle 15.15, allo Stadio Olimpico di Roma glidi Kieran Crowley affronteranno il. Le due squadreancora a caccia della prima vittoria nel torneo, ma arrivano al penultimo atto del Seicon sensazioni e convinzioni molto diverse e per l’è il momento di concretizzare il bel gioco visto sin qui. In palio c’è il cucchiaio di legno, il poco ambito trofeo per chi arriva ultimo nel torneo, ma soprattutto c’è in palio quell’entusiasmo e quella consapevolezza che saranno importantissimi in un anno che porta allaWorld Cup. E quest’anno, fatto alquanto raro, glidi Crowley arrivano alla sfida con ilcon i favori ...