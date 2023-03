Rugby | l’Italia U20 piega il Galles in rimonta e conquista la prima vittoria del Sei Nazioni!

(Di venerdì 10 marzo 2023) Si è conclusa a Treviso la sfida valida per il quarto turno del Sei Nazioni 2023 juniores e gli azzurri di Massimo Brunello hanno ospitato il. Due squadre ancora a caccia dellanel torneo, ma conche ha sprecato tante occasioni e raccolto ben 5 punti di bonus, mentre ilè ultima con due punti. Ecco come è andata. Parte bene il, nei primi minuti domina il possesso, ma gli azzurri difendono bene e quando rino l’ovale iniziano a comandare con la mischia. E proprio dopo una serie di fallii arriva una lunga azione azzurra sui 5 metri, poi sfruttando il vantaggio pallone che arriva al largo e meta di Alessandro Gesi per il 5-0 italiano. Reagisce ilche al 15’ ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Nella quarta giornata del Sei Nazioni l’Italia incontrerà il Galles, paese in cui il rugby è in crisi. Il perché ce… - infoitsport : Rugby: Lamaro carica l'Italia 'Dobbiamo alzare il livello' - infoitsport : L'Esercito al Sei Nazioni di rugby. All'Olimpico l'atteso match tra le nazionali di Italia e Galles con la Forza ar… - Giornaleditalia : #italpresssport Rugby: Lamaro carica l'Italia 'Dobbiamo alzare il livello' - reportdifesa : ROMA. Domani, l’Esercito parteciperà all’attesissimo match tra le nazionali di Italia e Galles del torneo di rugby… -

Un cielo plumbeo con una temperatura primaverile ha fatto da sfondo al Captain's Run dell'... 'Nell'approccio alla partita non cambia nulla,'abbiamo preparata come una partita normale. ......è protagonista nella gara dei 200 stile con Simone ...'atleta di Borgosatollo firma però il primato europeo sulla distanza ... Calcio, basket, pallavolo,, pallanuoto e tanto altro... ...... ha come cornice il 'Guinness 6 Nazioni 2023', vetrina mondiale del, che a Roma vedrà scendere in campo domanicontro il Galles. Anche a Roma, dunque, si potrà dare il proprio ...