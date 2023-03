Rugby | Lamaro carica l' Italia ' Dobbiamo alzare il livello'

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il capitano azzurro: "Contro il Galles bisogna evitare di concedere troppo all'inizio". ROMA - Alla vigilia della gara del Sei Nazioni contro il Galles, in scena all'Olimpico di Roma, Michele...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Rugby #Italia Lamaro: 'Assenza Capuozzo? Il gruppo deve essere più forte dei singoli' - sportli26181512 : #Mourinho dopo Roma-Real Sociedad incontra la #nazionale di #rugby. E sogna un...difensore: Il tecnico portoghese h… - infoitsport : Rugby - Lamaro: 'È difficile instillare una cultura del rugby in Italia, ma noi possiamo lanciare un segnale' - onrugby_it : Verso Italia-Galles, il capitano dell'Italia ripercorre le tappe che hanno ridato fiducia all’Italia nel Sei Nazioni -

... ha spiegato. "Loro vorranno metterci sotto fisicamente. Dovremo essere pronti a rispondere allo stesso modo, soprattutto nel breakdown e in situazioni di gioco che possono sfavorirci. ...La mobilità attiva è il vaccino per la nostra città', recita lo spot con il capitano della nazionale italiana diMichele. Roma, infatti, rientra nel nuovo progetto europeo Upper , e l'...'La partita prepariamo come una partita normale, abbiamo il nostro processo - ha spiegatosula preparazione del match - . La percezione intorno a noi cambia. Sappiamo di dover alzare il ...

Rugby - Italia, Lamaro: "Contro il Galles non è una finale, il nostro ... OnRugby

La Federazione Italiana Rugby ha rinnovato fino al 2028 la partnership con Macron che veste la nazionale italiana. "Grazie a Macron per quello che ci dà, un supporto di valore. (ANSA) ...“Al posto di Capuozzo ci sarà Tommaso Allan, una persona che non va gestita. E’ un giocatore splendido, Tommy ha molta concretezza, è preciso e ci darà una grande mano lì dietro. Il gruppo che abbiamo ...