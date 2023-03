Rugby: Innocenti, 'con Galles mi auguro di vedere bella partita, ma Italia non favorita' (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "La sfida con il Galles? Mi auguro sempre di vedere una bella partita. Italia-Irlanda è stata la più bella partita degli ultimi anni ma poi la festa l'hanno fatta gli irlandesi, spero di poter festeggiare noi anche dopo con i Gallesi. L'Italia per come sta giocando in questo momento si merita il successo. Sia nel Sei Nazioni che nel World Rugby, tutti, compresi i georgiani, hanno detto che l'Italia sta giocando un Rugby bellissimo, anche perché abbiamo visto un Rugby noiosissimo vincere in questi anni. Non cambierei questa nazionale con nessun'altra al mondo, ora stiamo solo all'inizio di una strada molto lunga che deve ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "La sfida con il? Misempre diuna-Irlanda è stata la piùdegli ultimi anni ma poi la festa l'hanno fatta gli irlandesi, spero di poter festeggiare noi anche dopo con ii. L'per come sta giocando in questo momento si merita il successo. Sia nel Sei Nazioni che nel World, tutti, compresi i georgiani, hanno detto che l'sta giocando unbellissimo, anche perché abbiamo visto unnoiosissimo vincere in questi anni. Non cambierei questa nazionale con nessun'altra al mondo, ora stiamo solo all'inizio di una strada molto lunga che deve ...

