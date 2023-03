“Rugantino”, al teatro Sistina fino al 26 marzo: cast, biglietti e storia della commedia musicale di Garinei e Giovannini (Di venerdì 10 marzo 2023) “Rugantino” al Sistina: biglietti, attori e date. Tutto sullo spettacolo teatrale in scena a Roma in scena fino al 26 marzo 2023. La storica commedia musicale, scritta dalla mitica coppia Garinei-Giovannini, rivive sul palcoscenico del teatro in via Sistina. Lo spettacolo, che fonde mirabilmente tradizione e modernità, viene presentato nella sua versione storica originale, con la ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) “” al, attori e date. Tutto sullo spettacolo teatrale in scena a Roma in scenaal 262023. La storica, scritta dalla mitica coppia, rivive sul palcoscenico delin via. Lo spettacolo, che fonde mirabilmente tradizione e modernità, viene presentato nella sua versione storica originale, con la ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Silvia_Arosio : Per il prossimo numero di #riflettorisumagazine, con un focus dedicato alle donne, stiamo preparando una splendida… - cl08099 : RT @edyangelillo: Pubblico meraviglioso, teatro esaurito, tutti in piedi a cantare con noi.. tu chiamale se vuoi, emozioni.?????? #rugantino… - EzioMorassutti : RT @edyangelillo: Pubblico meraviglioso, teatro esaurito, tutti in piedi a cantare con noi.. tu chiamale se vuoi, emozioni.?????? #rugantino… - Raffaele_Galar : RT @edyangelillo: Pubblico meraviglioso, teatro esaurito, tutti in piedi a cantare con noi.. tu chiamale se vuoi, emozioni.?????? #rugantino… - ritina58 : RT @edyangelillo: Pubblico meraviglioso, teatro esaurito, tutti in piedi a cantare con noi.. tu chiamale se vuoi, emozioni.?????? #rugantino… -